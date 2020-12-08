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На Донетчине Азовское море отступило от берега и замерзло (Фото)

08.12.20 12:59
Азовское море в декабре
Азовское море в декабре / Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе море сильно отступило от береговой линии и замерзло. Однако лед еще тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни, передает «Сайт города Мариуполя».

Уровень моря упал до 65 см, а сама береговая линия отдалилась метров на 100. Почти полностью видны пирсы.

«Возможно, это произошло из-за штормового ветра, который дул в Мариуполе несколько дней подряд и достигал 19 метров в секунду. Сейчас пляж Мариуполя в районе "Туриста" абсолютно пуст и некому даже гулять по оголившемуся дну, украшенному необычным песчаным узором», – пишет издание.

Впрочем, прогулки по первому льду опасны. Может показаться, что дно покрыто льдом, но на самом деле это зыбкий песок, который может дрогнуть под ногами.

Отливы стали частым явлением для Азовского побережья. В прошлом году это произошло в ноябре. На пляже Левого берега море отступало уже этим летом. 

Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com

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