Ловушка бюрократии: В «ДНР» сообщили, кто может надолго застрять в РФ

Жители неподконтрольной украинским властям части Донетчины, получившие российские паспорта, могут попасть в бюрократическую ловушку и застрять в РФ на месяц при замене такого паспорта в 20 и 45 лет. Об этом заявила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в интервью российскому изданию «Комсомольская правда».

«Сколько бы ни рассказывала о ловушках бюрократии, увы, очень много людей в них попадают», – сообщила «депутат народного совета ДНР».

Селиванова рассказала о ситуации, когда на 30 дней в России могут вынужденно остаться люди из «ДНР». И единственным способом избежать неудобной ситуации является оформление загранпаспорта РФ одновременно с паспортом РФ – для людей в возрасте 16 до 20 лет или от 41 до 45 лет, а также тем, у кого есть дети от 10 до 14 лет.

«Заниматься вопросом замены паспорта можно только на следующий день, после того, как вам исполнилось 20 или 45 лет, раньше нельзя. По законодательству, если человек подает документы по месту регистрации – то замена длится 10 дней. Но мы-то с вами знаем, что у нас регистрации в паспорте РФ нет, и по законодательству для таких, как мы – срок изготовления нового паспорта 30 дней», – рассказывает «депутат».

«И вот тут начинается интересная история. Как только вам исполнилось 45 лет, ваш паспорт будет действителен еще 30 дней. Въехать в РФ по нему вы сможете, а вот выехать из РФ обратно в ДНР нет. Через 10 минут, после того как вы сдали старый паспорт в миграционку, вам выдадут временное удостоверение личности. Ну, чтобы вообще не остаться без документа. Но пересекать границу по нему нельзя! Значит вернуться домой в ДНР вы не сможете. И получается, надо эти 30 дней где-то жить в РФ, чтобы дождаться получения нового паспорта», – объясняет она.

По словам Селивановой, «паспорт ДНР» в этом случае не поможет. «По законам РФ, граждане с множественным гражданством, а к ним-то и относятся граждане ДНР, получившие российское гражданство, могут пересекать границу с РФ только по российскому паспорту. Эти разъяснения дает Федеральная служба безопасности РФ. Все эти сложности легко решаются, если у вас на руках есть загранпаспорт РФ. По нему вы беспрепятственно можете пересекать границу РФ и в одну, и в другую сторону. Дается он на 5 лет и стоит 2 тыс. руб. (грн по местному курсу на 08.12.2020 – ред.) для взрослых и детей старше 14 лет, 1 тыс. руб. (грн – ред.) – для ребенка до 14 лет», – утверждает «депутат».

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