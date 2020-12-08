От санаториев до сигарет: В «ЛНР» продолжают «отжимать» собственность

В ноябре 2020 года на временно неподконтрольных украинской власти территориях Луганской и Донецкой областей продолжалась «национализация» предприятий и имущества граждан. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».

Правозащитники отмечают, что речь идет о предприятиях, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на подконтрольной правительству территории.

«По нашему мнению, приведенные ниже факты следует квалифицировать как нарушение права собственности. Следует отметить, что данные нарушения носят на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей системный и массовый характер», – подчеркивают правозащитники.

Они отмечают, что в «ЛНР» в ноябре 2020 года «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 33 объявления о выявлении различного «бесхозного» имущества.

В частности, среди объявленного «бесхозным» указано имущество юридических лиц:

движимое имущество санатория-профилактория «Шахтерские зори» (г. Ровеньки), в которое входит 1 428 единиц наименований: офисная и комнатная мебель, бытовая и офисная техника, предметы интерьера, медицинская техника и инвентарь, оборудование для содержания и обслуживания жилых домов, транспортные средства и предметы для чистки и уборки помещений, столовая и кухонная утварь, текстиль, ковровые покрытия, книги, строительные материалы и материалы для оздоровительных процедур и прочее;

здание с крытой трибуной, нежилое одноэтажное здание, а также спортивное оборудование: футбольные ворота, баскетбольные щиты, спортивные снаряды, спортивные площадки, прыжковая яма и т.п.

нежилые здания с пристройками, здание цеха, станки металлические, наковальни, универсальные заточные станки, воздушный компрессор, емкость для слива отработанного масла, заточной станок, сигнализатор пластмассовый, механический подвесной кран-балка;

комплекс крытого тока, в котором значатся 15 наименований мелких нежилых строений и хозяйственные постройки;

а также вагончик-бытовка, торговые киоски, оборудование и бытовая техника; объемные световые указатели, столбы освещения, холодильные витрины, молниеотводы, прожекторы, электрические щиты, рекламные щиты, металлоконструкция-надстройка в виде смотровой площадки с ограждением, оборудование для банкомата.

В числе признанного «бесхозным» имущества физических лиц в «ЛНР» указали: легковые автомобили, водные скважины, колодец, металлические ящики, железнодорожные щипцы, огнетушители, железнодорожную тележку, станок, кондиционеры, сплит-системы, сейфы, выставочную мебель, электроинструменты, офисную мебель, бойлеры, насосы, газонокосилки, табло электронное, холодильники, предметы быта, текстиль, компьютерную технику, хозяйственный инвентарь, пожарные щиты, электрощитовую, лодку резиновую с мотором и бензобаком, полиграфическую продукцию, табачные изделия и проч.