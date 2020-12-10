В среднем 5 тысяч у.е.: Блогер из неподконтрольной Горловки рассказал о ценах на квартиры и авто (Фото)

В «ДНР» В Горловке по-прежнему очень дешевая в сравнении с довоенным временем недвижимость.

Как рассказал местный блогер Егор Воронов, исходя из объявлений, размещенных в разных районах города, средняя цена на двухкомнатные квартиры – 5 тыс. у.е.

«За месяц с лишним насобирал материал. Итак, о рынке недвижимости в Горловке и не только. Средняя цена на двухкомнатные квартиры – 5 тыс. у.е. Видел объявления о продаже жилья в ж/м "Строителей", районе Горловского хлебозавода, "Аргентины", поселка Воробьевка (частный дом) и даже енакиевского поселка им. Карла Маркса. В последнем предлагают купить особняк. Главным его достоинством хозяева указывают нахождение в "спокойной местности"», – сообщил Воронов.

Также блогер сообщил о положении дел на рынке авто. «Никогда не интересовался ценами на автомобили, но тут вот, возле Центрального рынка, попался на глаза местный "копарт" (продажа подержанных машин)… Здесь же объявление о работе на СТО для автослесаря, автосварщика, автоэлектрика и автомаляра. Ну, и два авто, стоящие на возвышенности для рекламы», – отметил горловчанин.

Автомобили в Горловке продают по следующей стоимости: