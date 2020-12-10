В среднем 5 тысяч у.е.: Блогер из неподконтрольной Горловки рассказал о ценах на квартиры и авто (Фото)

В «ДНР» В Горловке по-прежнему очень дешевая в сравнении с довоенным временем недвижимость.
Как рассказал местный блогер Егор Воронов, исходя из объявлений, размещенных в разных районах города, средняя цена на двухкомнатные квартиры – 5 тыс. у.е.
«За месяц с лишним насобирал материал. Итак, о рынке недвижимости в Горловке и не только. Средняя цена на двухкомнатные квартиры – 5 тыс. у.е. Видел объявления о продаже жилья в ж/м "Строителей", районе Горловского хлебозавода, "Аргентины", поселка Воробьевка (частный дом) и даже енакиевского поселка им. Карла Маркса. В последнем предлагают купить особняк. Главным его достоинством хозяева указывают нахождение в "спокойной местности"», – сообщил Воронов.
Также блогер сообщил о положении дел на рынке авто. «Никогда не интересовался ценами на автомобили, но тут вот, возле Центрального рынка, попался на глаза местный "копарт" (продажа подержанных машин)… Здесь же объявление о работе на СТО для автослесаря, автосварщика, автоэлектрика и автомаляра. Ну, и два авто, стоящие на возвышенности для рекламы», – отметил горловчанин.
Автомобили в Горловке продают по следующей стоимости:
- ВАЗ-2106 – 35 тыс. руб. (13,5 тыс. грн по местному курсу на 10.12.2020);
- Daewoo Lanos – 1,5 у.е.;
- ГАЗ-2401 (капремонт) – 50 тыс. руб. (19 тыс. грн);
- «Москвич-2141» (капремонт) – 35 тыс. руб. (13,5 тыс. грн);
- «Москвич-412» – 15 тыс. руб. (5,8 тыс. грн);
- «BMW-320» – 50 тыс. руб. (19 тыс. грн).