Не жирно: В «ДНР» в разы завышают цены медтоваров (Фото)

В «ДНР» пульсоксиметры продают по чрезмерно завышенным ценам. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

«Местные барыги Макеевки уже вкрай офигели! Пульсоксиметры с AliExpress, которые стоят 300-350 руб. (115-135 грн по местному курсу на 09.12.2020) продают у нас по 2600 руб. (1000 грн – ред.)! Не жирно ли будет, а?», – пишет местный житель.

При этом он делится информацией, что в «ДНР» можно заказать доставку товаров из Китая. «Стоимость доставки всего 90-100 руб. (35-38 грн – ред.)! На оф. сайте "Почты Донбасса" подробно описано, как получать товары с "Алика". Доставка 3-4 недели, бывает, чуть дольше! В общем все, как было раньше, но вот такие спекулянты сейчас нагло обманывают народ! Это просто стыд и позор какой-то! Во времена пандемии пытаться нажиться таким образом. Ладно, еще в два раза накрутила цену, за то, что сходила на почту, забрала сразу партию, штук 50, цена доставки все те же 100 руб. (38 грн – ред.), но не в 7 раз навернуть, пользуюсь страхом народа (скупим все таблетки и пульсоксиметры, не знаем зачем, но надо) и незнанием, что можно самому заказать с "Алика"!», – возмущается макеевчанин.

Также он поясняет, что пульсоксиметр – это прибор, который, кроме пульса, показывает уровень насыщенности крови кислородом, что актуально для больных с подозрением на пневмонию или коронавирус.

Иные жители города отмечают, что могут возникнуть трудности с оплатой заказа:

Валерия: «А как оплачивать?»;

Наталья: «Если б еще с карты ЦРБ можно было товары с "Алика" оплатить, ваще огонь было б»;

Татьяна: «Не вводи людей в заблуждение. С "Алика" ждать не 3-4 недели, а 1-1,5 месяца + неделю-две "Почтой Донбасса". И да, в Макеевке есть пульсоксиметры и по 700 руб. (269 грн – ред.). На "Алике" тоже цены разные. Вас никто не заставляет покупать за 2600 руб. (1000 грн – ред.), закажите себе за 300 руб. (115 грн – ред.) с "Алика". А, и самое главное: вы закажите оттуда только при наличии карточки РФ или украинской банковской карты. Дерзайте».

При этом большинство людей возмущены накруткой цен, и не только на пульсоксиметры: