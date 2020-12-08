Луганщина: В Беловодске достраивают отделение неотложной медицинской помощи (Фото)

В Беловодске (Луганская обл.) на завершающую стадию вышли работы по созданию в многопрофильной больнице отделения неотложной медицинской помощи. В ближайшее время планируется ввести отделение в эксплуатацию. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Часть отделения экстренной медицинской помощи, где будет предоставляться первоочередная помощь пациентам, которые были доставлены «скорой», оборудована отдельным входом. Здесь оборудуют три места, работы почти завершены. Также уже оснащено приемное отделение, куда люди будут обращаться самостоятельно, зал ожидания, смотровые, комната санитарной обработки, санузлы, комната персонала, реанимационный зал и пандус для заезда «скорой помощи». Продолжается обустройство помещения для компьютерного томографа.

«Раньше таких отделений не было – были приемные. У них была немного другая специфика – они были не приспособлены для оказания помощи "с колес". Сейчас по инициативе президента по всей стране в опорных больницах восстанавливают именно отделение экстренной неотложной помощи с колес "скорой" пациентам, которые нуждаются в ней именно здесь, без транспортировки в другие отделения. Отделение должно иметь диагностические мощности и возможность оказания помощи при неотложных состояниях», – сказал генеральный директор учреждения Роман Чередниченко.

Параллельно с ремонтом идет подготовка врачей – на прошлой неделе два врача завершили вторичную специализацию «Неотложные состояния». Они будут работать именно в этом отделении.

На проект выделено около 6 млн грн целевой субвенции из государственного бюджета в рамках Национального проекта «Большая стройка».