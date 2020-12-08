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«Уже просят, как Деда Мороза»: В «ДНР» обсуждают открытие «границ» на Новый год

08.12.20 14:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» местные жители в соцсетях обратились к «главе республики» Денису Пушилину с просьбой открыть пункты пропуска через линию разграничения хотя бы на период новогодних праздников. Тема активно обсуждается дончанами.

Одна из местных жительниц пишет, обращаясь к Денису Пушилину: «Я, как и многие дончане, уже почти год не видела родителей, которые находятся на территории Украины. Денег на проезд через Россию – у меня нет. Пожалуйста, осуществите для таких людей, как я, новогоднее чудо! Хотя бы на период новогодних каникул откройте границу с Украиной. Это будет самый большой подарок для дончан».

Это сообщение в соцсети оказалось в центре обсуждений. В комментариях сторонников открытия «границ» оказалось больше, отдельно люди возмущаются по поводу невозможности попасть даже в соседнюю «республику» – «ЛНР»:

  • Людмила: «С Луганском тоже откройте!»;
  • Иван: «Откройте, пожалуйста, границу, дайте нам свободно передвигаться, мы так же, как вы, хотим видеть родственников»;
  • Маргарита: «Бред просить то, что наше по праву...»;
  • Иван: «Простыми словами 80% жителей Донбасса – это просто стадо, которое, чтобы ним управлять, надо просто запугать и не платить месяцами!»;
  • Александр: «Во людей довели, уже просят, как Деда Мороза!»;
  • Ольга: «Он бы помог, да все деньги на сало потратил!»;
  • Артур: «Я бы попросил прекратить издеваться над людьми и на постоянной основе открыть КПВВ с Украиной».

Есть в обсуждениях и отдельные сторонники полного закрытия «границ»: «Желательно не открывать, потому что могут последствия быть... Я думаю, что родным важнее, чтобы вы здесь были здоровыми, и они тоже, чем просто посидеть за столом вместе... Границы стоит открывать для свободного передвижения только после поголовной вакцинации».

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