Обманул на 100 тысяч гривен: На Донетчине задержали 22-летнего мошенника

В Мариуполе работники киберполиции разоблачили 22-летнего местного жителя, который занимался мошенничеством. Парень успел обмануть доверчивых граждан на 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Установлено, что молодой человек с 2019 года использовал профиль в социальной сети, где предлагал к продаже женскую обувь. Главным условием была стопроцентная предоплата на банковскую карту фигуранта. После получения денег от покупателей – правонарушитель исчезал. Таким образом он завладел деньгами более сотни пострадавших», – говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, убытки достигают 100 тыс. грн.

Летом 2020 года преступнику было объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – личное обязательство. Однако юноша продолжил свою преступную деятельность, скрываясь от органов правопорядка.

В настоящее время его задержали, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас продолжается досудебное следствие по новым фактам совершения мошенником уголовных преступлений.