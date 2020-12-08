Уже выплачиваются: На Донетчине повысили пенсии более 680 тысячам пенсионеров

В Донецкой области перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц провели для 684,6 тысяч пенсионеров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 декабря, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад.

Она обратила внимание, что в декабре продолжают финансировать и выплачивать пенсию в увеличенном после проведенного перерасчета размере. Перерасчет связан с увеличением прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, с 1712 грн до 1769 грн.

«Под перерасчет подпали 684,6 тысяч пенсионных дел. Размер выплаты разный, перерасчет производился исходя из материалов пенсионного дела, поэтому размер выплат и доплат – разный. Перерасчет коснулся пенсионеров, имеющих полный пенсионный стаж, предусмотренный действующим законодательством, и он проводился автоматически, без обращения в органы ПФУ», – рассказала начальник областного управления Пенсионного фонда.

Наталья Рад отметила, что в целом в условиях карантина органами Пенсионного фонда области обеспечено своевременное начисление и выплата пенсий более 800 тысяч пенсионеров. Все пенсии выплачиваются своевременно и в соответствии с утвержденными графиками с 4 по 25 число месяца.