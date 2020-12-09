Выкопать могилу, опустить тело и доплата за плохую землю: Во сколько в «ДНР» обходятся похороны

В «ДНР» в соцсетях местные жители обсуждают стоимость похорон.

Люди отмечают, что стоимость ритуальных услуг в Донецке, Макеевке и других городах сильно возросла.

Местные жители, похоронившие родственников, делятся своим опытом. В частности, выкопать могилу стоит 6,5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн по местному курсу на 09.12.2020). Но к «официальному» тарифу часто добавляют еще сумму дополнительно:

Алиса: «1 декабря были похороны, 35 тыс. руб. (13,5 тыс. грн – ред.), все по минимуму. Скажу больше, это официально. В ГП "Ритуал" выкопать могилу стоит 6,5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн – ред.), у нас лично директор запросил еще 1,5 тыс. руб. (600 грн – ред.) за плохую землю»;

Екатерина: «А у нас в сентябре запросили 1,5 тыс. руб. (600 грн – ред.) за срочность, чтоб на 3-й день похоронить. У них очередь»;

Марина: «У нас также +1500 (600 грн – ред.), за демонтаж старого памятника и плитки возле него»;

Марина: «Все зависит от того, что хотят родственники. От 25 тыс. руб. (9,6 тыс. грн – ред.) обходятся похороны и выше. Выкопать могилу (если есть место) – 7 тыс. руб. (2,7 тыс. грн – ред.)»;

Наталья: «Мы платили к 6,5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн – ред.) за могилу еще 2 тыс. руб. (962 грн – ред.)».

Тем, кто удивляется высокой стоимости рытья могил, объясняют, что это – бизнес. Также люди подчеркивают, что в «ДНР» – высокая смертность, особенно среди больных коронавирусом.

Также люди называют общий ценник затрат:

Ирина: «3 октября хоронили маму, обошлось в 35 тыс. руб. (13,5 тыс. грн – ред.) и 7 тыс. руб. (2,7 тыс. грн – ред.) могила, плюс столовая на 20 человек около 20 тыс. руб. (7,7 тыс. грн – ред.)... Если же нет таких денег (нас две сестры), можно обойтись (могила+ венок + раздать пирожки помянуть). Думаю, 20 тыс. (7,7 тыс. грн – ред.)»;

Екатерина: «Хоронила папу в мае. Вышло 38 тыс. руб. (14,6 тыс. грн – ред.). Это поминки на 25 человек, отпевание в храме. 6,5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн – ред.) выкопка+1,2 тыс. руб. (462 тыс. грн – ред.) копачам; гроб, крест, 2 венка, подушка, покрывало 9 тыс. руб. (3,5 тыс. грн – ред.); 1,6 тыс. руб. (615 грн – ред.) отпевание, морг 2 тыс. руб. (769 грн – ред.), привезти домой 2,6 тыс. руб. (1 тыс. грн – ред.), мелочи всякие (свечи, панихида). Другое ритуальное бюро хотело за катафалк 9 тыс. руб. (3,5 тыс. грн – ред.), отказалась от их услуг»;

Анна: «Начало ноября, минимальный ритуальный набор 10 тыс. руб. (3,8 тыс. грн – ред.) +4000 морг+7000 могила =21тыс.р Конец ноября минимальный ритуальный набор 12500+сутки в холодильнике 2500+6500 могила=21500. Если отпевание на кладбище еще +3000, если после похорон предавать земле в храме то 1000. Это чисто без поминок, поминки уже зависят от места проведения»;

Ольга: «14 октября хоронили бабушку. Ритуал социальный (гроб, крест 2 венка) 5300, могила 9000. Печенье, конфеты, пирожки 2000 (раздали соседям). Церковь (придать земле) 1000. И + помотаться на бензин и бумаги. Итого 20 000»;

Марина: «В июне хоронили дедушку, обошлось в 25 тыс. (гроб, табличка, крест, 4 венка), сутки в морге, место на кладбище. Без поминок, только конфеты, печенье и пирожки»;

Оксана: «Хоронила дочь в июне – обошлось 75 тыс. со столовой на 70 человек и свадебный набор. Все люди, кто с нами работал, делали скидку. И спасибо людям, которые нам приносили кто сколько смог. Яма официально 6 тыс. и плюс пронос тела 1 тыс. Место свое. Дешево стоит наша жизнь»;

Инна: «Весной хоронили папу, место было, поминки на 17 человек. Ничего дорогого не было, все среднее. 42 тыс… Так примерно это обходится. Морг, увезти, привезти, батюшка, автобус, яма и т.д. Это очень дорого, потому что уровень жизни в этой дыре очень низкий, но все хотят, чтоб им бесперебойно платили. Поэтому и выходят такие суммы».

Кроме того, люди сообщают, что на похороны теперь не дают три пенсии, а фиксированную сумму в 5 тыс. руб., чего явно не хватает даже на рытье могилы.

В соцсетях рассказывают, что за опускание в могилу берут 500 руб., одеть тело в морге – 2 тыс.; погребальный костюм – 3 600 тыс. (простые чулки, платье с рукавом); гроб – от 1 850 – 2 000 + подушка – 300 и покрывало – 500; табличка с крестом или на древко – 850-1 000 руб. (грн).

«Да, уж... Исходя из прочитанного, всюду деньги-господа… О***неть! А если 20-ки нет, в огороде у себя хоронить? Это чересчур… Офигеть, конечно... Читаешь цены...Так риал денег нет и что? В огороде хоронить?», – возмущаются пользователи соцсетей.