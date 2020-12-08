Проблема в списках: «ДНР» не пропускает через КПП даже на похороны и передачи тела умершего

С июня, когда «ДНР» открыла свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», пересечение линии разграничения осуществляется исключительно по утвержденным в «республике» спискам людей. Данная списочная система не предусматривает срочных исключений – даже для похорон (у людей на руках есть подтверждающие документы), передачи тел умерших.

КПП «Еленовка» находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». И если с украинской стороной удается договорится о пропуске людей на похороны, то «ДНР» блокирует данный процесс и не пускает людей. Даже в дни работы КПП «Еленовка» – по понедельникам и пятницам.

На КПВВ дежурят волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска», которые помогают людям в экстренном пересечении. «В те дни, когда открывается КПВВ "Новотроицкое", к сожалению, нам в ручном режиме приходится отрабатывать такие случаи. Когда необходимо, например, транспортировать тело умершего человека, или быстро ехать на похороны. Людей нет в списке, который утверждается той стороной. Мы ведем переговоры по таким моментам. В результате, украинская сторона пропускает, но в 90% случаев людей не запускает неподконтрольная территория. Их возвращают обратно. А после возвращения назад [из буферной зоны на КПВВ] им здесь приходится еще проходить 2-недельную обсервацию [или самоизоляцию]», – рассказал глава «Пролиски» Евгений Каплин.

Он отметил, чтобы решить вопрос с беспрепятственным пропуском в экстренных случаях, «ДНР» должна снять для таких причин ограничения по списочному режиму.

Списочный режим «ДНР» в целом негативно сказывается на пересечении линии разграничения. Например, у «ЛНР» нет списочного режима, более того, они свой КПП открывают ежедневно. «Сегодня если сравнивать два работающих КПВВ – в Станице Луганской и в Новотроицком – то на Станице ежедневный трафик составляет до 1,5 тыс. чел. А КПВВ "Новотроицкое", например, 30 ноября пересекли 42 и 90 человек в зависимости от направления. То есть за неделю в Новотроицком трафик в 10 раз ниже, чем на Станице за день», – сообщил Каплин.

«Вся эта проблема заключается именно в списочной системе, которая установлена так называемой "ДНР". Когда люди даже чтобы похоронить тело вынуждены ждать до 2 месяцев решение о включении их в список, пока их согласует "ДНР"… И попадание в списки происходит не до 10 дней, как анонсирует та сторона, а реально до 2 месяцев. В ожидании этих разрешений на КПВВ "Новотроицкое" людям приходилось жить в палатках и по 40 дней», – подчеркнул глава «Пролиски».

Напомним, в «ДНР» подтвердили, что не пускают людей на похороны близких, за исключением ситуации, когда умершего некому хоронить. Также в «штабе» утверждают, что человек и при пересечении в любом случае не успеет на похороны, т.к. в «ДНР» его отправят на 2-недельную обсервацию в больницу.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»