В «ДНР» рассказали, кого не выпустят из «республики»

Из «ДНР» не выпускают должников, если задолженность по «исполнительному документу» превышает 10 тыс. руб. (3,8 тыс. грн по местному курсу на 09.12.2020). Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Права выезжать за пределы республики не имеют должники, которые уклоняются от уплаты взысканий, установленных судом. Это должники по алиментам, люди, возмещающие вред, причиненный здоровью, или моральный ущерб. Возможность покинуть ДНР эти люди теряют в случае, если задолженность по исполнительному документу превышает 10 тыс. руб. (3,8 тыс. грн – ред.)», – уверяют в «ДНР».

При этом есть и иные случаи, когда людей ограничивают в праве выезда.

«При исполнении исполнительных документов неимущественного характера, а также иных мер, иных требований, при условии, что сумма задолженности по такому исполнительному документу либо сводному превышает 30 тыс. руб. (11,5 тыс. грн – ред.)», – уверяют в «министерстве юстиции ДНР».

«Пристав» может обратиться в «суд» за установлением временного ограничения должника – физического лица или руководителя должника – юрлица за пределы «ДНР» до выплаты долга.

«Пристав» уведомляет должника об ограничении на выезд. Такое ограничение снимают «при вынесении судебным приставом постановления об окончании исполнительного производства в связи с фактическим его исполнением, в связи с признанием судом отказа взыскателя от дальнейшего принудительного исполнения решения, при мировом соглашении между должником и взыскателем».

«Также ограничение может быть снято, если исполнительный документ вернули в суд или в случае возобновления судом срока для подачи апелляционной жалобы… либо при надлежащем выполнении должником обязательств по уплате периодических платежей», – утверждают в «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube