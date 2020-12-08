На Донетчине в декабре число оцифрованных трудовых книжек достигнет 10 тысяч

В Донецкой области в декабре количество оцифрованных трудовых книжек составит около 10 тысяч. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, сегодня активно продолжают реализовываться новые сервисы Пенсионного фонда, в частности, автоматическое назначение пенсий.

Также в области продолжается перевод трудовых книжек в цифровой формат и налажено системное взаимодействие с работодателями.

«Оцифрованы трудовые книжки работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, и уже около 10 тысяч у нас будет оцифровано в декабре. Это пригодится людям, которые в следующем году, в следующие периоды обратятся за назначением пенсий», – подчеркнула Наталья Рад.

Она отметила, что через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины можно загрузить документы, трудовую книжку, и иметь уже в центральном хранилище оцифрованный вариант своей трудовой книжки.

«Человек может воспользоваться пенсионным калькулятором, просчитать свои пенсионные активы или сделать предварительный расчет пенсии. У нас будут уже готовы документы в электронном виде, и мы такой расчет будем делать, чтобы человек мог что-то исправить и быть готовым к наступлению пенсионного возраста к беспроблемному начислению или перерасчету пенсии», – подытожила Наталья Рад.