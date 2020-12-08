В декабре – новая волна: Под Славянском показали районную ковид-больницу (Видео)

На Донетчине среди опорных клиник, в которых принимают пациентов с COVID-19, – Славянская центральная районная больница в городе Николаевка (под Славянском). В инфекционном отделении здесь оборудованы боксовые палаты, в которых лечат 37 больных с подтвержденным коронавирусом. Еще 25 мест – в терапевтическом отделении, сейчас здесь находятся 13 пациентов. Палата интенсивной терапии рассчитана на 3 места.

«Пациенты, которым необходима кислородная поддержка, – они ее получают. У нас есть централизованная подача кислорода и [переносные] кислородные концентраторы. Сейчас ожидаем еще 15 концентраторов по 10 литров, к которым можно подключать до двух пациентов. Аппаратами искусственной вентиляции легких мы обеспечены на 100% – у нас их 6 единиц», – рассказывает директор Славянской ЦРБ Светлана Коплянок.

Старшая медсестра Елена Кравченко отмечает, что в ноябре ситуация с заболеваемостью улучшилась. А вот в первую неделю декабря – новая волна массовых заражений. Поэтому призывает придерживаться карантинных требований. «Легче сейчас одеть маску, лишний раз помыть руки, чем лежать у нас с трубкой в горле», – аргументирует она.

В палате интенсивной терапии – 3 койко-места. В последнее время они не бывают свободными. Здесь лежат пациенты в самом тяжелом состоянии.

В терапии лежат те, кто идет на поправку. Для них коронавирусные ужасы уже позади. Но и после выписки людей ждет период реабилитации – а это длительный и не простой процесс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»