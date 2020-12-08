Ставится бесшумно, обнаружить – только «глазами»: Как на Донбассе используют дистанционные мины

После объявления перемирия на Донбассе противник стал активнее дистанционно минировать позиции ВСУ, нейтральную зону. Для этого незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» используют противопехотные мины ПОМ-2 – дистанционное оружие, одна из новых российских разработок, передает «Радио Свобода».

Ставится ПОМ-2 – бесшумно. Обнаружить ее можно лишь «глазами». А уничтожить невозможно «по-тихому». Эта «умная» мина нового поколения: может срабатывать натяжным способом или реагировать на движение (сейсмодатчик).

«На шаг животного мина не срабатывает. Эти мины очень опасны, и главное, что они срабатывают на 99%», – говорит сапер, участник АТО Виталий Баранов.

Мина ПОМ-2 – кругового действия, и в ее корпус залиты несколько тысяч осколков: разлетаясь по кругу, они образовывают радиус сплошного поражения. Женевскими конвенциями противопехотные мины запрещены, и Украина избавилась от них как подписант этих конвенций – в отличие от России.

«У них есть самоликвидация, а обезвреживание – это только заброс так называемой "кошки»", которая задевает и приводит мину в действие принудительно. Есть еще ликвидация накладным зарядом – но это очень опасно», – объясняет Баранов.

Военный эксперт Сергей Грабский говорит, что тактика дистанционного минирования на Донбассе – в принципе не нова. Такая мина ставится для упреждения продвижения противника или для его истощения: чтобы максимально затруднить перемещение людей.

«Мина в большей мере является оборонительным оружием. Передовые подразделения российских оккупационных войск не укомплектованы на 100%, уровень их комплектации – лишь 20-40%, и это способ обезопасить их позиции от проникновения наших разведчиков вглубь противника. Они ставятся в местах, где враг ожидает нашего продвижения. И не стоит забывать о психологическом эффекте, потому что наличие мин вызывает высокое напряжение, это истощает бойцов», – комментирует Грабский.

Он уверяет, что все факты использования ПОМ-2 документируются Украиной, доказательная база накапливается постоянно.