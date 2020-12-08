За организацию «референдума ЛНР»: Главу села на Луганщине приговорили к 5 годам

В Луганской области суд приговорил бывшего главу села Степовое (Беловодский район) к 5 годам лишения свободы, однако с освобождением от фактического отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Было доказано, что в мае 2014 года обвиняемый принял участие в заседании глав сельских и поселковых советов Беловодского района, во время которого присутствующих призвали содействовать в организации и проведении «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР», а также активно привлекать к этому местных жителей.

Во исполнение преступных указаний глава сельсовета села Степовое инициировал общее собрание жителей, где выступил с публичными призывами к проведению «референдума». Под руководством сельского головы в Степовом была создана «избирательная комиссия.

«Результаты незаконного референдума в дальнейшем были использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации для отделения части Луганской области от территории Украины», – отметили в прокуратуре.

В итоге, за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины), бывший сельский голова предстал пред судом.

Беловодский районный суд признал его виновным в совершении преступления. Учитывая признание своей вины и содействие в раскрытии преступления, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.