Из-за отсутствия жилья уезжают: На Луганщине треть проживающих – переселенцы

Среди проживающих в Луганской области 28% – переселенцы. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе панельной дискуссии «Долгосрочные решения для ВПЛ в Украине».

«На подконтрольной украинской власти территории области сейчас насчитывается 650 тыс. жителей, а количество внутренне перемещенных лиц – почти 250 тысяч», – сказал Гайдай.

Он отметил, что в регионе есть существенная проблема с предоставлением жилья переселенцам, что провоцирует отток высококвалифицированных ВПЛ из Луганской области (например, на 1 сентября на Луганщине было зарегистрировано 281,1 тыс. переселенцев).

Например, в Рубежном было построено два дома, но для предоставления в них квартир ВПЛ есть определенные бюрократические препятствия. «При строительстве любого дома для нужд переселенцев областная власть должна учитывать местную очередь на получение жилья», – пояснил глава области.

Также на Луганщине реализуется проект по строительству многоэтажных домов для ВПЛ вблизи Северодонецка. «Есть план на строительство коттеджного городка вблизи Северодонецка. Сейчас мы будем проводить тендеры, а достроим до конца следующего года», – сообщил Гайдай.

Напомним, в Северодонецке весной 2021 года обещают начать строительство 7 домов на 216 квартир для переселенцев в рамках реализации проекта МОМ «Жилье для внутренне перемещенных лиц».

Как сообщалось ранее, за 6 лет в Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза. Однако трудоспособные ВПЛ не задерживаются в регионе по объективным причинам.

При этом в области невозможно выполнить госпограммы по предоставлению жилья переселенцам. Например, программа «Доступное жилье» предусматривает 50% оплаты квартиры переселенцем, 50% – государством. Но под эту программу подпадают квартиры только в новостроях. А в Луганской области вообще не строятся новые дома. В 2019 году на регион было выделено 19,6 млн грн по данной программе, но из-за отсутствия новостроев ни один переселенец не смог ею воспользоваться, деньги были возвращены в госбюджет. Была попытка построить один новострой на 24 квартиры, но после озвученных цен на жилье из 81 претендента остались лишь 8. Одна из причин отказа ВПЛ – квартиры в новых домах для переселенцев в Луганской области обойдутся по цене как в городах под Киевом (на уровне Ирпеня и Бучи). Аналогичная проблема в Донецкой области. При этом на Донетчине и Луганщине зарегистрировано наибольшее число ВПЛ по стране.

По программе «Ипотека под 3%» (можно приобретать квартиры и на вторичном рынке жилья, но дома должны быть не старше 25 лет), которая действовала в декабре 2019 года, в Луганской области обратилось 234 человека, но правительство на регион выделило лишь 4,5 млн грн, на которые смогли приобрести лишь 9 квартир.