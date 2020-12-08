Поражение легких катастрофическое: Медика с COVID-19 из Волновахи в тяжелом состоянии доставили в Днепр

52-летняя сестра-анестезиолог из Волновахи (Донецкая обл.), заразившаяся COVID-19, в крайне тяжелом состоянии была доставлена в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова. Об этом сегодня, 8 декабря, в Facebook сообщил главврач данной областной больницы Сергей Рыженко.

«Вчера доставлена Татьяна, сестра-анестезистка из Волновахи Донецкой области. Татьяне 52 года, она работает в реанимации с КОВИДными пациентами», – рассказал Рыженко.

Он отметил, что у женщины «поражение легких катастрофическое – 95%». Она была доставлена в днепровскую больницу с сатурацией 32% (уровень кислорода в крови, норма у здорового человека – от 95% и выше). Томография показала, что у медика – типичная ковид-пневмония.

«К счастью, нашим анестезиологам удалось "раздышать" коллегу. Она в реанимации. Состояние остается тяжелым», – сообщил главврач.

Рыженко отметил, что в больнице Мечникова «больные только тяжелые». «Больных достают буквально с того света. Врачи и медсестры неделями не видят близких, проводя в красной зоне по 20 часов в сутки… Для нас трахеостома (вставка трубки в гортань для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких – ред.) стала рутинной процедурой. Перевод на ИВЛ стараемся оттянуть, тяжело снимать с аппарата, но в крайних случаях это единственный выход. Искусственная вентиляция помогает пережить пациенту самый критический момент. В реанимации каждый третий пациент на аппарате ИВЛ», – рассказал главврач.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 декабря на Донетчине от коронавируса умерли 20 медиков.