Подделала подпись: В неподконтрольной Горловке задержали почтальона

В Горловке сотрудница отделения почты подделала подпись получателя регресса, присвоив его выплаты в размере более 30 тыс. руб. (11 540 грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба «министерстве внутренних дел ДНР».

Отмечается, что женщине 31 год.

«Сотрудники Калининского райотдела полиции Горловского ГУ МВД ДНР задержали почтальона, которая присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», – говорится в сообщении.

За присвоение денег и подделку документов женщине теперь грозит в «ДНР» лишение свободы на срок до 5 лет.