У переселенцев выше: На Луганщине сообщили о размере средней пенсии

На Луганщине после перерасчета с 1 декабря средний размер пенсии составляет 4 119 грн. При этом у переселенцев, зарегистрированных в регионе, – на 21%. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Она напомнила, что с 1 декабря в связи с повышением размера прожиточного минимума минимальная пенсия в Украине составила 1 769 грн.

Это был третий перерасчет в этом году, предыдущие состоялись в мае и июле.

В Луганской области с 1 декабря пенсии пересчитали 296,8 тыс. чел. Средний размер пенсии по региону составил 4119,09 грн, а среди внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в области, – 4962,56 грн.

Всего в области пенсионные выплаты получают 331,4 тыс. чел., в том числе 143,7 тыс. переселенцев.

Шарунова отметила, что произведен перерасчет составляющих пенсионных выплат, основанных на размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

минимальной пенсии по возрасту (для неработающих пенсионеров) до 1769 гривен;

надбавки за сверхнормативный стаж (для неработающих пенсионеров);

минимальной пенсионной выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

минимальной пенсионной выплаты лицам с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС из числа участников ликвидации; минимальные пенсии шахтерам (для неработающих пенсионеров);

минимальной пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих в размере двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

пенсии за особые заслуги перед Украиной согласно соответствующим Законом;

-повышение ветеранам войны и членам их семей в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

повышение жертвам нацистских преследований семей согласно соответствующим Законом;

государственной социальной помощи на уход лицам с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, что в Луганской области большинство зарегистрированных переселенцев по факту проживают на неподконтрольной Украине территории. Уровень пенсий ВПЛ выше не только средней по региону, но и по стране в целом.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Луганской области средний размер пенсии переселенцев на 24% превышает данный показатель среди местного населения.