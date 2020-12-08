Деньги на бесплатный инсулин переведены всем городам, – ДонОГА

На сегодняшний день всем городам Донецкой области переведены средства для обеспечения инсулином больных сахарным диабетом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко

«Деньги на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом выделяются. Выделяются из двух бюджетов – из государственного и местного. Деньги распределяются в соответствии с реестром больных сахарным диабетом, которым необходим инсулин и иных препаратов. На сегодняшний день деньги были переведены в каждую административную территорию», – сказал Педенко.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе больше недели больные сахарным диабетом не могли получить инсулин. По состоянию на 7 декабря препарата также не было в коммунальных аптеках. Провизоры объясняют это тем, что госпрограмма по инсулину профинансирована всего на 70%.