Медики Кривого Рога получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 8 декабря, Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали два аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции Криворожской городской больнице № 7. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината компании Метинвест Андрей Скачков напомнил, что больница №7 Кривого Рога ранее получила 4 аппарата ИВЛ от Фонда и бизнесов SCM. «Сегодня передаем еще два, чтобы врачи могли спасти как можно больше человеческих жизней. Хочу пожелать всем нам здоровья», – сказал он.

В горбольнице №7 уже вылечили почти 400 больных коронавирусом и около 700 пациентов с пневмониями. «Без современного оборудования сделать это было бы невозможно. Аппараты, которые мы получаем от Фонда Рината Ахметова сегодня и которые получили раньше, помогают спасать жизни. Это современные аппараты экспертного класса с интеллектуальным режимом. Они до минимума сводят влияние человеческого фактора, позволяют оценить параметры пациента и самостоятельно регулируют подачу кислорода. Отдельное спасибо за онлайн-тренинги, организованные Фондом», – сказал директор горбольницы №7 Леонид Ганошенко.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Государственные больницы начали получать необходимое оборудование от Фонда Рината Ахметова и бизнесов группы SCM еще в феврале. Медикам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов. В региональные опорные больницы поставлено свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования, в том числе более 190 аппаратов ИВЛ. Они уже спасают жизни в медицинских учреждениях 22 регионов», – напомнила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

«Точечная помощь не способна сдержать распространения COVID-19. Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест в тесном сотрудничестве со штабами противодействия коронавирусу системно помогают Кривому Рогу. И среди такой помощи – обеспечение больниц необходимым оборудованием, которое стало дефицитным во всем мире», – добавил представитель компании Метинвест Дмитрий Мурашко

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.