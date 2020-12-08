Донетчина пока получила 8% ранее оплаченных кислородных концентраторов

На Донетчину прибыло 96 закупленных за счет субвенции из госбюджета кислородных концентраторов. Это составляет всего 8% от объема заявки. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Уже на прошлой неделе 96 кислородных концентраторов мы получили. Еще будет получено 1127 концентраторов. Вместе полученные 1223 концентраторы предоставят возможность обеспечить подключение к кислороду 2340 коек», – сказал Александр Педенко.

Напомним, что еще в ноябре Донетчина закупила 1 127 кислородных концентратора производства Китая на сумму более 49 млн грн. Были заказаны концентраторы объемами – 5, 10 и 20 литров. В договорах прописан период поставки – в течение 10 суток. Но из-за ситуации на рынке по факту аппараты поставляются по мере их появления на складах поставщиков.