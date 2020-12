Жительница Мариуполя получила корону на конкурсе «пышных» красавиц Украины (Фото)

Алина Лионга из Мариуполя получила одну из пяти коронна всеукраинском конкурсе «пышных» красавиц «Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2020», проходившем в Киеве в конце ноября. Завоеванный титул дает ей право представлять Украину на международном уровне, передает «MRPL.city».

Алине Лионге 29 лет, она замужем за африканцем, отсюда и экзотическая для Украины фамилия. Растит двух сыновей: одному три года, второму – год. По образованию – филолог. По специальности работать не доводилось. Одно время была аниматором, свадебным декоратором, няней, трудилась в администрации компьютерной академии. Сейчас – в отпуске по уходу за ребенком, фрилансер. Вместе с семьей недавно переехала в Киев.

О наборе участниц для конкурса «Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2020» узнала случайно, когда искала информацию через интернет. Тогда решила испытать удачу.

«На конкурсе я представляла родной Мариуполь, в котором провела почти всю жизнь. В подобных мероприятиях никогда не участвовала, но очень хотела попробовать свои силы. Я долго нахожусь в декрете и мне хотелось перемен в жизни. Для меня очень важно было раскрыться на сцене, заявить о себе как о красивой женщине, продемонстрировать, что женская красота не имеет ни размера, ни возраста», – говорит женщина.

Раньше Алина комплексовала из-за полноты, но участие в конкурсе «пышных» красавиц придало ей уверенности в себе. Она по-другому взглянула на свое тело и поняла, что несоответствие общепринятым модельным стандартам – не повод заниматься внутренним самобичеванием. Самоуспокоение, присущее сторонникам бодипозитива, по словам Алины, тоже не выход: нужно следить за своим телом и постоянно его совершенствовать.

«Большой сцены я не боялась. Конкуренцию ощущала, но палки в колеса никто не ставил, было приятно общаться со всеми претендентками на корону», – делится впечатлениями Алина.

Конкурс красоты складывался из нескольких этапов. Были съемки: сначала фотосессия, потом видеовизитка. Когда пришло время демонстрировать таланты, мариупольчанка представила мини-стендап, рассказав о себе с юмором, – помог опыт игры в КВН в Мариуполе.

Самым ответственным этапом было дефиле. Конкурсантки выходили на сцену в дизайнерской одежде, вечерних платьях и национальных костюмах.

«Я переживала за выход в национальном костюме. У меня был камерунский костюм – его подарила свекровь, когда ездили с мужем к ней в Африку. Платье шили на меня. Моего маленького сына тоже задействовали в конкурсе – его также облачили в национальный камерунский костюм», – рассказывает Алина Лионга.

Мариупольчанка задумывается об участии в международном конкурсе «плюс-сайз». Но, по словам женщины, это затратное дело, взнос может составлять от 1000 долларов, и это не предел. «Если найду материальную поддержку, то поучаствую в международном конкурсе, мне очень бы этого хотелось», – резюмировала Лионга.