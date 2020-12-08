В Краматорск привезли коллекцию нательных крестов (Видео)

В Краматорске в Донецком областном краеведческом музее проходит выставка нательных крестов. Коллекцию культовых оберегов собрал историк Виктор Векленко из Днепра, где впоследствии создал единственный в Украине музей креста. Сейчас в его фондах более 20 тысяч экземпляров. На этот раз любитель древности привез около тысячи экспонатов на Донетчину.

Историк изучает такие украшения несколько десятилетий. Наиболее древний экземпляр коллекции – языческие подвески. Но таких экспонатов у Виктора Векленко – единицы. Существенно больше нательных крестов, начиная с времен Киевской Руси.

В прошлом году Векленко привозил в Краматорск выставку крестов, которые касались Донецкой и Луганской области. В этот раз он представил экспонаты, собранные на Днепропетровщине.

Историк рассказывает, что в древности крестики передавались из поколения в поколение: отец свой оберег передавал сыну, мать – дочери. «Мужской и женский крестик – простые, они отличаются только обрамлением. Эти кресты показывают этническую историю Украины. И только они делятся на женские и мужские», – говорит Векленко.

Есть среди экспонатов и кресты с инкрустацией камня. Назывались они «слобожанский спас». Ими разнообразили подвески и бусы в ХIХ веке. Такую роскошь могли позволить только зажиточные семьи.

«Крестики высотой 5,2 – 5,3 см – что женские, что мужские – у старообрядцев назывались "крест казацкий". И одна из жемчужин нашей коллекции – запорожские кресты, от древнейшей формы до уже более простой», – рассказывает Виктор Векленко.

Ему предлагали продать коллекцию, однако историк отказался. Векленко надеется, что его находки найдут место в государственном музее.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»