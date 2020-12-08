Сожгли в 2014-м: В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета (Видео)

В Мариуполе взялись за восстановление здания городского совета, которое пророссийские силы сожгли еще весной 2014 года. 6 лет строение пустовало, теперь там начались строительные работы.

Сейчас территорию отгородили забором, очищают от мусора и готовят к реконструкции.

Согласно проекту, здесь будет «прозрачный офис» горсовета, в котором витражные окна позволят в прямом смысле наблюдать за работой чиновников. Общая стоимость реконструкции – 117 млн грн, из них 8 миллионов выделили из городского бюджета, остальные – деньги Европейского банка развития.

«Будет произведена полная реконструкция здания. Это ремонт кровли и фасада, замена окон и дверей, всех внутренних коммуникаций – вентиляция, отопление, освещение, пожарная сигнализация и пр.», – рассказал старший инженер КП «Городское управление капстроительсва» Александр Красозов.

Фактически от старого горсовета останется лишь фасад. Большинство внутренних конструкций будут разбирать, чтобы капитально перестроить.

«В основном сейчас идет демонтаж. Перегородки уже сняли, сейчас снимаем штукатурку со стен. Все будем делать заново. Помещения в итоге будут "прозрачными" – в каждой служебной комнате будут стеклянные витражи. И проходящий мимо по коридору будет видеть, что происходит в помещении», – отметил руководитель проекта Бахтияр Гасанов.

Жители Мариуполя давно ждали данную реконструкцию. Надеются, что после завершения работ сотрудники местного органа власти вернутся в это здание, т.к. его расположение в центре города устраивает всех. «Хоть будет все в одном месте. А то сейчас ездишь по всему городу – и не знаешь, куда: то одно админсооружение, то второе, и еще они меняют дислокации», – прокомментировал мариупольчанин.

«Такое помещение в центре городода простаивает. Было бы хорошо, чтобы здесь находились все городские власти, и не нужно было бы ездить в разные части города», – поддерживает девушка.

Завершить работы по реконструкции планируют в сентябре 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»