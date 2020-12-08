Более 2 тысяч больных: ВИЧ-позитивный житель Северодонецка рассказал о своей жизни (Видео)

На Луганщине зарегистрировано более 2000 ВИЧ инфицированных людей. Такие данные предоставляет центр социально опасных болезней, передает «Суспільне Донбасс».

Жителю Северодонецка Дмитрию 40 лет, из них 20 лет употребляет наркотики. Имеет ВИЧ положительный статус.

«Попробовал первый раз, потому что был пьян. Понравилось – второй, третий, четвертый, пятый. Пошло-поехало», – вспоминает мужчина.

Сейчас он находится на заместительной поддерживающей терапии. От окружения болезнь скрывает. «Наркоман, ВИЧ инфицированный – как ненужный материал в этой жизни. Один раз я имел неосторожность рассказать. Узнал об этом один человек, с которым я работал. Он начальству моему сообщил, и меня уволили сразу», – рассказывает мужчина.

Дмитрий рассказывает, как болезнь отражается на самочувствии: «Конечно чувствую, зубы сыплются, и физическая подготовка стала слабая. Может из-за возраста, так как 40 лет. Раньше я себя чувствовал намного бодрее».

Заведующая отделением Центра социально опасных болезней Луганщины Елена Нужна отметила, что именно от ВИЧ-инфекции пациенты не умирают, они умирают от осложнений, которые вызывает СПИД. «От ВИЧ-инфекции пациенты не умирают. Они умирают от оппортунистических инфекций, то есть – осложнений ВИЧ-инфекций. Если пациент регулярно принимает антиретровирусную терапию, то вероятность возникновения у него оппортунистических инфекций очень низкая», – сказала она.

Вернуться к жизни без наркотиков Дмитрию помогают консультанты всеукраинского объединения «Волна». Один из них – Алексей Квитковский. По словам Алексея, в течение 3 лет к нему обратилось более 250 наркозависимых людей, большинство из которых имели ВИЧ-инфекцию.

«От 5 до 10 человек в месяц примерно обращаются с проблемами, например, наркозависимости. Мы такого человека сразу обследуем. Обследуем на ВИЧ, обязательно – на туберкулез. Если что-то оказывается, человек сразу становится на АРТ терапию, противотуберкулезную терапию», – поясняет консультант.

Елена Нужна констатирует, что лекарств против СПИДа еще не изобрели. «Мы только поддерживаем и делаем так, чтобы вирус нельзя было определить и чтобы он не прогрессировал. Пациенты с ВИЧ-инфекцией могут жить 40-50 лет», – она.

ВИЧ-положительный Дмитрий мечтает вылечиться и иметь детей. «Надеюсь, что у меня будет все нормально. И хотелось бы конечно – чтобы жена родила мне сына. Я очень сильно переживаю. Я не хочу ребенку ломать просто жизнь, чтобы она была поломана как у меня», – резюмировал мужчина.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ВИЧ-инфекция подтверждена у 12 189 жителей, в этом году диагноз ВИЧ установлен 400 лицам. В 2020 году от ВИЧ-инфекции в области умерло 170 больных, в т.ч. от СПИДа – 152 человека