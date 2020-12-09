Локдаун начнется не 2 января, – Степанов

Решение по введению локдауна в январе для противодействия распространению коронавируса будет принято на заседании правительства 9 декабря. Детали пока еще обсуждаются. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Украина 24».

«Сейчас проходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем что и как», – сказал Степанов.

По его словам, локдаун не будут объявлять сразу после Нового года.

«Я думаю, что начало локдауна будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов отметил, что точно можно сказать, что будет работать транспорт – не будет закрываться ни городской транспорт, ни авиасообщение.

«Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что в правительстве озвучили предварительные ограничения, которые будут действовать при жестком карантине.