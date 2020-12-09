Точно не планируется: В ВСУ заявили, что не готовятся к «карабахскому» сценарию на Донбассе

Российские пропагандисты и интернет-ресурсы «Л-ДНР» распространяют фейковую информацию о том, что Украина якобы готовится к военной операции на Донбассе по сценарию Карабаха. Об этом заявила главный специалист управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Людмила Долгоновская.

«Такой сценарий точно не планируется и не будет осуществляться Вооруженными силами в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это факт», – подчеркнула Долгоновская.

Она также рассказала об источниках данной информации и кому это выгодно.

«Если мы проследим цепочку, как эта информация появлялась и кем разгонялась в информационном поле, то мы придем к имени российского пропагандиста Семена Пегова. Он первым заявил об этом, и от него пошла волна, которая с ноября до сегодняшнего дня активно используется российскими пропагандистами для того, чтобы сеять страх среди жителей оккупированных территорий. То, что они делают эти психологические атаки, – целью их является подрыв доверия украинских жителей к украинской власти и украинским Вооруженным силам. Из нас делают "образ врага" для того, чтобы подкреплять агрессивные ненавистнические настроения, которыми питается российская пропаганда и агрессия в Украине», – сказала сотрудница аппарата главнокомандующего ВСУ.

Она отметила, что в течение многих лет российская пропаганда активно зомбирует людей и пытается влиять на отношение к Украине жителей неподконтрольных территорий.

«Очень важно понимать, что такой сценарий (военный – ред.) не планируется, что гарантом безопасности, в первую очередь, людей на оккупированных территориях является президент Украины – это его конституционная обязанность – и Вооруженные силы. Мы не атакуем, не нападаем, мы обороняемся, освобождаем, и только в случае освобождения оккупированных территорий люди, проживающие там, на самом деле будут в безопасности», – подчеркнула Долгоновская.

Генштаб ВСУ действительно начал анализировать армянско-азербайджанский конфликт, а на последних масштабных учениях в Николаевской области отрабатывались тактики, приближенные к текущей военно-политической ситуации, также привлекались турецкие беспилотники.

«Горная местность отличается от нашей, потому мы берем максимально то, что подходит нам. Это было наступление наших Вооруженных сил по освобождению территорий в условиях максимально приближенных к тем, в каких сейчас находятся наши войска на линии соприкосновения», – прокомментировал задачи учений Александр Павлюк, командующий подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечают в ВСУ, военные учения в Украине проходят регулярно, в том числе совместно с международными партнерами – США и Великобританией. Цель учений – обмен опытом, помощь разведке, освоение нового современного оружия, реформирование оборонной системы по передовым стандартам НАТО. Но о подготовке к наступлению на Донбассе речь не идет.

Большинство украинцев, политиков и экспертов выступают против военного сценария разрешения конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»