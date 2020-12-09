12 смертей и 809 больных за сутки: Кириленко сообщил о ситуации с коронавирусом (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 12 жителей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 12 человек в Донецкой области:

4 – в Славянской ОТГ;

по 2 – в Краматорской и Добропольской ОТГ;

по 1 – в Торецкой, Константиновской, Белозерской и Авдеевской ОТГ.

За вторник, 8 декабря, лаборатории сообщили о еще 809 больных, среди которых 40 детей:

470 – в Мариупольской ОТГ;

66 – в Краматорской ОТГ;

52 – в Славянской ОТГ;

43 – в Бахмутской ОТГ;

27 – в Великоновоселковской ОТГ;

21 – в Волновахской ОТГ;

15 – в Мангушской ОТГ;

по 14 – в Марьинской и Николаевской ОТГ;

13 – в Александровской ОТГ;

по 11 – в Добропольской и Торецкой ОТГ;

9 – в Угледарской ОТГ;

8 – в Никольской ОТГ;

по 6 – в Мирноградской и Кураховской ОТГ;

5 – в Дружковской ОТГ;

по 4 – в Сартанской, Комарской и Лиманской ОТГ;

по 2 – в Покровской и Старомлыновской ОТГ;

по 1 – в Константиновской и Хлебодаровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 044 случая заражения COVID-19, из них: