12 смертей и 809 больных за сутки: Кириленко сообщил о ситуации с коронавирусом (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 12 жителей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 12 человек в Донецкой области:
- 4 – в Славянской ОТГ;
- по 2 – в Краматорской и Добропольской ОТГ;
- по 1 – в Торецкой, Константиновской, Белозерской и Авдеевской ОТГ.
За вторник, 8 декабря, лаборатории сообщили о еще 809 больных, среди которых 40 детей:
- 470 – в Мариупольской ОТГ;
- 66 – в Краматорской ОТГ;
- 52 – в Славянской ОТГ;
- 43 – в Бахмутской ОТГ;
- 27 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 21 – в Волновахской ОТГ;
- 15 – в Мангушской ОТГ;
- по 14 – в Марьинской и Николаевской ОТГ;
- 13 – в Александровской ОТГ;
- по 11 – в Добропольской и Торецкой ОТГ;
- 9 – в Угледарской ОТГ;
- 8 – в Никольской ОТГ;
- по 6 – в Мирноградской и Кураховской ОТГ;
- 5 – в Дружковской ОТГ;
- по 4 – в Сартанской, Комарской и Лиманской ОТГ;
- по 2 – в Покровской и Старомлыновской ОТГ;
- по 1 – в Константиновской и Хлебодаровской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 044 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 16 519 человек (61,1% от всех заболевших);
- на лечении – 9 983 пациента (36,9%);
- летальных случаев – 542 (2,0%).