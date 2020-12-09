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12 смертей и 809 больных за сутки: Кириленко сообщил о ситуации с коронавирусом (Карта)

09.12.20 08:54
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 12 жителей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 12 человек в Донецкой области:

  • 4 – в Славянской ОТГ;
  • по 2 – в Краматорской и Добропольской ОТГ;
  • по 1 – в Торецкой, Константиновской, Белозерской и Авдеевской ОТГ.

За вторник, 8 декабря, лаборатории сообщили о еще 809 больных, среди которых 40 детей:

  • 470 – в Мариупольской ОТГ;
  • 66 – в Краматорской ОТГ;
  • 52 – в Славянской ОТГ;
  • 43 – в Бахмутской ОТГ;
  • 27 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 21 – в Волновахской ОТГ;
  • 15 – в Мангушской ОТГ;
  • по 14 – в Марьинской и Николаевской ОТГ;
  • 13 – в Александровской ОТГ;
  • по 11 – в Добропольской и Торецкой ОТГ;
  • 9 – в Угледарской ОТГ;
  • 8 – в Никольской ОТГ;
  • по 6 – в Мирноградской и Кураховской ОТГ;
  • 5 – в Дружковской ОТГ;
  • по 4 – в Сартанской, Комарской и Лиманской ОТГ;
  • по 2 – в Покровской и Старомлыновской ОТГ;
  • по 1 – в Константиновской и Хлебодаровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 044 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 16 519 человек (61,1% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 983 пациента (36,9%);
  • летальных случаев – 542 (2,0%).

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