COVID-19: В Украине за сутки заболели 12 585 человек

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях», – уточнил министр.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 281 человек;
- летальных случаев – 276;
- выздоровели – 14 554 человека;
- проведено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).
За все время пандемии в Украине заболели 845 343 человек, из них:
- выздоровели – 451 118 человек (53,4%);
- находятся на лечении – 380 021 человек (44,9%);
- летальных исходов – 14 204 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 487 650.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 84 538 случаев;
- Винницкая область – 18 988 случаев;
- Волынская область – 26 832 случая;
- Днепропетровская область – 46 056 случаев;
- Донецкая область – 27 044 случая;
- Житомирская область – 32 498 случаев;
- Закарпатская область – 25 029 случаев;
- Запорожская область – 38 698 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
- Киевская область – 45 497 случаев;
- Кировоградская область – 6 524 случая;
- Луганская область – 7 275 случаев;
- Львовская область – 51 375 случаев;
- Николаевская область – 22 127 случаев;
- Одесская область – 54 123 случая;
- Полтавская область – 27 222 случая;
- Ровенская область – 34 578 случаев;
- Сумская область – 34 226 случаев;
- Тернопольская область – 30 203 случая;
- Харьковская область – 60 273 случая;
- Херсонская область – 12 826 случаев;
- Хмельницкая область – 32 960 случаев;
- Черкасская область – 28 728 случаев;
- Черновицкая область – 35 826 случаев;
- Черниговская область – 22 167 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.