RU
Все новости

COVID-19: В Украине за сутки заболели 12 585 человек

09.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях», – уточнил министр.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 281 человек;
  • летальных случаев – 276;
  • выздоровели – 14 554 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).

За все время пандемии в Украине заболели 845 343 человек, из них:

  • выздоровели – 451 118 человек (53,4%);
  • находятся на лечении – 380 021 человек (44,9%);
  • летальных исходов – 14 204 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 487 650.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 84 538 случаев;
  • Винницкая область – 18 988 случаев;
  • Волынская область – 26 832 случая;
  • Днепропетровская область – 46 056 случаев;
  • Донецкая область – 27 044 случая;
  • Житомирская область – 32 498 случаев;
  • Закарпатская область – 25 029 случаев;
  • Запорожская область – 38 698 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
  • Киевская область – 45 497 случаев;
  • Кировоградская область – 6 524 случая;
  • Луганская область – 7 275 случаев;
  • Львовская область – 51 375 случаев;
  • Николаевская область – 22 127 случаев;
  • Одесская область – 54 123 случая;
  • Полтавская область – 27 222 случая;
  • Ровенская область – 34 578 случаев;
  • Сумская область – 34 226 случаев;
  • Тернопольская область – 30 203 случая;
  • Харьковская область – 60 273 случая;
  • Херсонская область – 12 826 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 960 случаев;
  • Черкасская область – 28 728 случаев;
  • Черновицкая область – 35 826 случаев;
  • Черниговская область – 22 167 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк