COVID-19: В Украине за сутки заболели 12 585 человек

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях», – уточнил министр.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 281 человек;

летальных случаев – 276;

выздоровели – 14 554 человека;

проведено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).

За все время пандемии в Украине заболели 845 343 человек, из них:

выздоровели – 451 118 человек (53,4%);

находятся на лечении – 380 021 человек (44,9%);

летальных исходов – 14 204 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 487 650.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 84 538 случаев;

Винницкая область – 18 988 случаев;

Волынская область – 26 832 случая;

Днепропетровская область – 46 056 случаев;

Донецкая область – 27 044 случая;

Житомирская область – 32 498 случаев;

Закарпатская область – 25 029 случаев;

Запорожская область – 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;

Киевская область – 45 497 случаев;

Кировоградская область – 6 524 случая;

Луганская область – 7 275 случаев;

Львовская область – 51 375 случаев;

Николаевская область – 22 127 случаев;

Одесская область – 54 123 случая;

Полтавская область – 27 222 случая;

Ровенская область – 34 578 случаев;

Сумская область – 34 226 случаев;

Тернопольская область – 30 203 случая;

Харьковская область – 60 273 случая;

Херсонская область – 12 826 случаев;

Хмельницкая область – 32 960 случаев;

Черкасская область – 28 728 случаев;

Черновицкая область – 35 826 случаев;

Черниговская область – 22 167 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.