Участвовали военнослужащие: Полиция разоблачила продавцов оружия из зоны ООС (Фото)

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила продажу и поставку оружия и боеприпасов из зоны проведения Операции Объединенных сил. В состав преступной группировки входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН НПУ) получили информацию о том, что некоторые военнослужащие организовали продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей.

«Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось 6 месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов на почти 15 тыс. долл. США», – рассказали в Нацполиции.

В ходе спецоперации правоохранители задержали преступников. Одновременно провели обыски по местам их проживания на территории Одесской и Донецкой областей, а также в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Организатора и еще одного активного участника группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.