Сводка из зоны ООС за 8 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ в минувшие сутки не стреляли по территории ДНР. В указанный период украинские военные трижды были замечены за инженерными работами: в районе села Опытное возле Авдеевки и села Водяное под Мариуполем».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 8 декабря, со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».