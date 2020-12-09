Взрыв газа в пятиэтажке в Харцызске: В «ДНР» рассказали о последствиях

В «ДНР» произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме в Харцызске. Пострадал мужчина. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«В Харцызске в микрорайоне Металлургов 8 декабря произошел взрыв бытового газа с последующим горением в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва пострадал гражданин 1972 года рождения», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что пострадавший госпитализирован. В результате взрыва в квартире повреждены входная металлическая дверь, стена на площади пять квадратных метров, газовая труба, мебель, а также входная деревянная дверь в соседней квартире.

Для ликвидации пожара привлекались 10 сотрудников «МЧС» и 3 единицы техники.