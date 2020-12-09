В 2021 году компенсации за разрушенное жилье на Донбассе получат более 300 семей

В следующем году компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье получат более 300 семей. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба ведомства.

«В планах работы Министерства на следующий год продолжить те важные инициативы, которые мы реализовывали в этом году. Например, программа, которая впервые заработала в 2020 году, – это компенсация за разрушенное жилье гражданам Украины. Мы уже начинаем выплаты 37 семьям, а в следующем году мы ожидаем, что компенсацию получат еще более 300 семей», – заявил Замлинский.

По его словам, важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

«Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья – Минреинтеграции уже разработало законопроект "О государственной политике переходного периода", который сейчас прорабатывается подразделениями министерства, а затем будет передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти, ученым, специалистам и Комиссию по вопросам правовой реформы», – отметил первый замминистра.

Кроме того, Замлинский рассказал, что Министерство провело инвентаризацию разрушенных объектов совместно с Луганской и Донецкой областными госадминистрациями: в Луганской области в компенсации нуждаются около 375 семей, в Донецкой области – 318 семей.

Как отметил первый заместитель главы Минреинтеграции, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится проект государственного бюджета на 2021 год. В нем заложено существенное увеличение финансирования инициатив Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Ожидается, что бюджет будет примерно в 7 раз больше, чем в текущем году, не учитывая средства, предоставляемые международными партнерами через спецфонд в рамках отдельных инвестиционных проектов», – резюмировал Замлинский.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.