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Знаменитая «Пирожковая на бульваре»: В Донецке рассказали о ценах (Фото)

10.12.20 09:16
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города работает «Пирожковая». О ценах рассказал в Facebook Александр Валентинович.

«Пирожковая на бульваре» находится по адресу: бул. Пушкина, 22, недалеко от пересечения с пр. Гурова. Это заведение много лет имеет большую популярность среди дончан.

О «Пирожковой» – много положительных откликов:

  • Александр: «Наша знаменитая "Пирожковая" на бульваре Пушкина»;
  • Алексей: «Покупаем там регулярно пирожки»;
  • Тагир: «Вкусно, недорого. Часто покупаем»;
  • Александр: «Особенно сисиська в тесте»;
  • Наталья: «С капустой там очень вкусные пирожки»;
  • Марина: «Классные пирожки! Как мимо проходим, не отказываем в удовольствии слопать по пирожку, ну или больше».

Цены на пирожки следующие:

  • пирожок жареный с горохом – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 10.12.2020);
  • капустой – 15 руб. (6 грн);
  • с картофелем и грибами – 19 руб. (7 грн);
  • с картофелем и мясом – 19 руб. (7 грн);
  • с картофелем и печенью – 19 руб. (7 грн);
  • пирожок духовой с яблоками – 30 руб. (12 грн);
  • с капустой – 20 руб. (8 грн);
  • с творогом и ягодами – 30 руб. (12 грн).

Также можно купить:

  • сосиску в тесте – 30 руб. (12 грн);
  • беляш – 40 руб. (15 грн);
  • ватрушку – 35 руб. (13 грн);
  • пончик в глазури – 30 руб. (12 грн);
  • булочку синнабон – 40 руб. (15 грн).

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