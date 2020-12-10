Знаменитая «Пирожковая на бульваре»: В Донецке рассказали о ценах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города работает «Пирожковая». О ценах рассказал в Facebook Александр Валентинович.
«Пирожковая на бульваре» находится по адресу: бул. Пушкина, 22, недалеко от пересечения с пр. Гурова. Это заведение много лет имеет большую популярность среди дончан.
О «Пирожковой» – много положительных откликов:
- Александр: «Наша знаменитая "Пирожковая" на бульваре Пушкина»;
- Алексей: «Покупаем там регулярно пирожки»;
- Тагир: «Вкусно, недорого. Часто покупаем»;
- Александр: «Особенно сисиська в тесте»;
- Наталья: «С капустой там очень вкусные пирожки»;
- Марина: «Классные пирожки! Как мимо проходим, не отказываем в удовольствии слопать по пирожку, ну или больше».
Цены на пирожки следующие:
- пирожок жареный с горохом – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 10.12.2020);
- капустой – 15 руб. (6 грн);
- с картофелем и грибами – 19 руб. (7 грн);
- с картофелем и мясом – 19 руб. (7 грн);
- с картофелем и печенью – 19 руб. (7 грн);
- пирожок духовой с яблоками – 30 руб. (12 грн);
- с капустой – 20 руб. (8 грн);
- с творогом и ягодами – 30 руб. (12 грн).
Также можно купить:
- сосиску в тесте – 30 руб. (12 грн);
- беляш – 40 руб. (15 грн);
- ватрушку – 35 руб. (13 грн);
- пончик в глазури – 30 руб. (12 грн);
- булочку синнабон – 40 руб. (15 грн).