Знаменитая «Пирожковая на бульваре»: В Донецке рассказали о ценах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города работает «Пирожковая». О ценах рассказал в Facebook Александр Валентинович.

«Пирожковая на бульваре» находится по адресу: бул. Пушкина, 22, недалеко от пересечения с пр. Гурова. Это заведение много лет имеет большую популярность среди дончан.

О «Пирожковой» – много положительных откликов:

Александр: «Наша знаменитая "Пирожковая" на бульваре Пушкина»;

Алексей: «Покупаем там регулярно пирожки»;

Тагир: «Вкусно, недорого. Часто покупаем»;

Александр: «Особенно сисиська в тесте»;

Наталья: «С капустой там очень вкусные пирожки»;

Марина: «Классные пирожки! Как мимо проходим, не отказываем в удовольствии слопать по пирожку, ну или больше».

Цены на пирожки следующие:

пирожок жареный с горохом – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 10.12.2020);

капустой – 15 руб. (6 грн);

с картофелем и грибами – 19 руб. (7 грн);

с картофелем и мясом – 19 руб. (7 грн);

с картофелем и печенью – 19 руб. (7 грн);

пирожок духовой с яблоками – 30 руб. (12 грн);

с капустой – 20 руб. (8 грн);

с творогом и ягодами – 30 руб. (12 грн).

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