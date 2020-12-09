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В «ДНР» медики зафиксировали 10 смертей пациентов с коронавирусом

09.12.20 11:33
Больница в Донецке / Фото из открытых источниковсоцсетей
Больница в Донецке / Фото из открытых источниковсоцсетей

В «ДНР» за сутки умерли 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 484 исследования, из них выявлено 155 случаев заболевания (32%) и у 14 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 9 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 864:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 668 пациентов;
  • выздоровели – 6 085 человек;
  • летальных случаев – 1 111.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 112 случаев пневмоний, что на 10 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находятся 1 613 пациентов с пневмониями, из них 511 – на кислородной поддержке (+22 за сутки).

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