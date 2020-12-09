Годовщина Парижского саммита: В ТКГ подвели итоги выполнения решений «нормандской четверки»

Сегодня, 9 декабря, наступает годовщина Парижского саммита лидеров стран Нормандского формата. Итоги работы, проведенной за год, подвела украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Выполнение договоренностей лидеров Н4 ("нормандской четверки" – ред.), как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе», – говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что в течение этого года украинская делегация в ТКГ «прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных президентом Украины на пути продвижения по этапам мирного урегулирования конфликта».

Так, благодаря активизации деятельности ТКГ как важного консультативного механизма имплементации Минских договоренностей и принятию в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта. Несмотря на продолжение провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, это помогло существенно уменьшить количество человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры.

В декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, благодаря которым удалось вернуть из плена многих наших соотечественников.

«Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта», – сказано в заявлении.

Следующими шагами украинская сторона определила:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц;

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам;

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения;

выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск);

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

«Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках Нормандского формата для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей. Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркивается в заявлении.