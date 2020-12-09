Украинские военные на Донбассе получат антидроновые радиоэлектронные ружья, – Хомчак

Скоро украинские военные на Донбассе получат на вооружение радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками. Также для армии проводят закупки нового вооружения и военной техники. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает «АрміяInform».

Он отметил, что перечень вооружения и военной техники, в которых нуждается армия, достаточно большой, начиная от стрелкового оружия, артсистем, заканчивая противоракетными комплексами и кораблями для ВМС.

«Нам нужны новые БТРы, поскольку до сих пор имеем подразделения на автомобилях. А еще – модернизированные танки, средства разведки для ВМС. Также следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы. Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО», – сказал Хомчак.

По его словам, Вооруженные Силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, чем он перечислил. Однако не все из этого перечня армия получила в силу различных объективных и субъективных причин.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что учитывая ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, среди приоритетов развития является техническое усиление Военно-морских сил. Поэтому в 2021 году планируется получить береговой ракетный комплекс «Нептун», три американских патрульных катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М» и несколько десантно-штурмовых катеров. Вскоре начнутся испытания БТР-4 для ВМС.

«Сдвиги есть, это факт. Вот еще одна хорошая новость: очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА», – добавил Хомчак.

При этом он отметил, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще речь не идет. Хотя, по его мнению, «такое положение дел точно не соответствует запросу украинского общества».