Кравчук рассказал, почему блокируется выполнение договоренностей в Нормандском формате

Важные гуманитарные вопросы по Донбассу, о решении которых договорились во время саммита 9 декабря 2019 года лидеры стран Нормандского формата, не выполняются из-за ультиматумов России. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «УНН».

«Давайте возьмем основные пункты. Первый – об обмене удерживаемых лиц. Украина месяц назад подала списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили. Не может быть обмен односторонним. Второй – КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Там есть возможность и отдохнуть, и получить консультации, есть возможность получить пенсию тем, кто в этом нуждается. То есть, это не политический, а социальный вопрос. Третий – разминирование. Украина предложила 19 точек разминирования», – прокомментировал Кравчук выполнение прошлогодних договоренностей.

По его словам, Украина со своей стороны делает все, чтобы решить и другие вопросы, которые поднимались в Париже. В то же время, подчеркивает глава украинской делегации, в договоренностях есть такие пункты, которые невозможно выполнить в одностороннем порядке.

«То есть, они действуют тогда, когда есть соответствующие действия навстречу. Если такого нет и российская сторона блокирует... а она блокирует, это я вам говорю как свидетель. Нельзя эти вопросы привязывать к политическим, как это делает Россия. Она говорит: сначала политические вопросы, потом все остальные. И если те политические вопросы, которые они хотят нам диктовать, а не просто обсудить, мол, не будут решаться, то другие тоже не будут решаться – так заявляют официально на видеоконференциях (в ТКГ – ред.)», – сообщил глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, к такой риторике прибегает и представитель России в ТКГ Борис Грызлов и другие, присутствующие «от ОРДЛО» на видеоконференции.

«Поэтому я и говорю, что практические вопросы жизни людей, социальные вопросы, гуманитарные – которые были одними из важных на высшем уровне обсуждения в Нормандском формате 9 декабря, не выполняются только потому, что, с точки зрения России, не решаются политические вопросы, которые они толкуют по-своему, а не так, как они записаны. Я не говорю, что Украина все делает в полном объеме, идеально, но мы должны делать вместе. Только при таких условиях можно говорить о выполнении этих договоренностей», – отметил Кравчук.

Он напомнил, что среди иных, финальное коммюнике и выводы встречи в Париже подписал и президент РФ Владимир Путин, и он «подписал их не для Украины».

«Он их подписал. Это означает, что российские власти должны также действовать. А они говорят одно, а делают другое», – подчеркнул глава украинской делегации.

Комментируя разговоры о плане «Б» по Донбассу, Кравчук отметил, что Украина «изучает этот вопрос».

«Есть соответствующее заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины господина Данилова о том, что они готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе. Это и есть, по сути, план "Б". Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать иные пути давления на Россию – иные возможности, иные формы», – добавил он.