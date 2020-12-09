Отказываются спускаться в шахту: На Донетчине протестуют горняки госшахт

Сегодня, 9 декабря, в Мирнограде и Селидово (Донецкая обл.) горняки госшахт продолжают протесты с требованиями выплатить долги по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«На шахте "Капитальная" в Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. На данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета. Также сегодня состоится пленарное заседание городского совета Мирнограда. Шахтеры ГП "Мирноградуголь" обратятся к местным депутатам, чтобы те во время пленарного заседания рассмотрели вопросы, поднятые в резолюции протестующих. Главным образом – по зарплатной задолженности и стабильной работе предприятия», – написал Волынец.

Кроме того, по его словам, с прошлой недели протестуют горняки шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь»), где «работники с ночи пятницы несмотря на давление и угрозы администрации отказываются спускаться в шахту».

«Горняки шахты "Украина" говорят о намерениях продолжать мирный протест, поскольку у людей созрели вопросы к руководителям предприятия. Кроме накопления 195,13 млн грн зарплатного долга перед шахтерами ГП "Селидовуголь", горняков беспокоят вопросы невыплаты денег за период действия жесткого карантина весной этого года и нежелание администрации рассчитаться с теми, кто увольняется с шахт госпредприятия», – отметил глава НПГУ.

Волынец добавил, что вместо выплаты селидовским шахтерам 2/3 тарифной ставки на время карантина, как это предусмотрено законодательством, людей на 1-2 месяца отправляли в неоплачиваемые отпуска за свой счет. Более года под предлогом отсутствия средств не получают расчетных те, кто решил уволиться с предприятия.