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«Укрзализныця» запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку (График, стоимость билетов)

09.12.20 12:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Поезд «Киев – Авдеевка» сообщением с прифронтовым городом Донетчины начинает курсировать с 13 декабря. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«Билеты уже уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья», – добавил нардеп. Он отметил, что запуск поезда стал возможен благодаря решению Мининфраструктуры, «Укрзализныци» и командования Операции Объединенных сил.

Он также предупредил, что 15,16,17 декабря будут идти ремонты путей для обеспечения скоростного режима и безопасности движения, и пока технически продажи билетов открыты до 31 декабря, но они будут продлены.

По расписанию «Укрзализныци», поезд №1360 будет отправляться из Киева в 19:19, а прибывать в Авдеевку в 9:10.

Отправление из Авдеевки – в 21:15 и прибытие в Киев – в 11:04.

Остановки в пути на станциях: Мироновка, Цветково, им. Шевченко, Каменка, Знаменка-пас., Александрия, Пятихатки, Верховцево, Каменское-пас., Днепр-Главный, Синельниково-2, Чаплино, Просяная, Межевая, Покровск, Очеретино.

Стоимость билетов, в зависимости от дня недели, купе – около 360 грн., плацкарт – около 220 – 231 грн.

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