Жители Донетчины должны за газ больше 3 млрд грн: Названы долги украинцев за ЖКХ (Инфографика)

В Украине за потребление и распределение газа наибольшая задолженность – у жителей Донецкой области. Долг достигает 3 млрд грн. Об этом сообщает «Слово и дело».

Традиционно наибольшие долги у населения (с начала года) накопились за потребление и распределение природного газа. Правда, с начала года долг сократился на 19,7% и составляет 22,4 млрд грн. Наибольшая задолженность у жителей Донецкой области – более 3 млрд, а также в Одесской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Луганской и Запорожской областях.

С января также сократился долг украинцев за отопление и горячую воду – на 15,7%. По состоянию на конец октября сумма задолженности составляет 16,7 млрд грн. Хуже всего за эти услуги платят в Киеве, сумма достигает 4,4 млрд грн.

Немного сократился долг украинцев за электроэнергию – на 5,2% – и теперь составляет 5,1 млрд грн. Полностью рассчитались со своими долгами жители Николаевской области, в Волынской, Киевской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях задолженность, наоборот, увеличилось.

По сравнению с январем почти на 51% вырос долг населения за централизованное водоснабжение и водоотвод. В конце января сумма превышала 5,7 млрд грн. Кроме того, до 5,1 млрд грн (на 14,5%) возросла задолженность за управление многоквартирным домом. Больше всего эту услугу не оплатили в Киеве и Днепропетровской области.

Долг населения за обращение с бытовыми отходами с начала года вырос на 22,5% – до 1,1 млрд грн.