«Нет субстанции»: В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле пока не видят оснований для встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», – сказал Песков.

Он добавил, что такой работой занимаются помощники лидеров.

«Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции», – отметил Песков.

По его мнению, «субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей», но «в этом плане ситуация тяжелая».

Говоря о возможной дате встречи помощников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), Песков подчеркнул, что помощники сами согласуют свои даты.

«Но есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед, главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение парижских договоренностей, в этой ситуации невыполнения как раз президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников с тем, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации», – прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 7 декабря, подтвердил намерение продолжать работу в Нормандском формате. В частности, на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины.