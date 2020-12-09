Подделал трудовую книжку: На Донетчине мужчина незаконно получил 300 тысяч шахтерской пенсии

В Донецкой области вынесли судебный приговор пенсионеру, который по поддельным документам получил более 300 тыс. грн пенсионных выплат. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что в июне 2011 года житель города Родинское (Донецкая обл.), зная об отсутствии оснований для получения пенсии по возрасту, предоставил в Управление Пенсионного фонда в городе Покровске поддельную трудовую книжку.

«В указанный документ были внесены ложные сведения о 2-летнем стаже работы на шахте Димитровского шахтостроительного управления № 1, где он не работал. На основании поддельных документов "шахтеру" назначили пенсию и за период с 2011 по 2015 годы незаконно перечислили ему на банковскую карточку государственные средства на общую сумму более 300 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правонарушитель возместил государству нанесенный ущерб в полном объеме.

Судом пенсионеру вынесен приговор за завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.