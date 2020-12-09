Движение перекрыто: В Краматорске перевернулся грузовик с дизтопливом (Фото)

В Краматорске сегодня, 9 декабря, перевернулся грузовик с дизельным топливом. Спасатели ликвидируют последствия разлива. Погибших и и пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Сегодня в 10:30 на телефон Службы спасения поступило сообщение о том, что в Краматорске на ул. Магистральная перевернулся грузовой автомобиль, который транспортировал дизельное топливо. Объем цистерны составляет 36 тонн, в связи с повреждением целостности емкости происходит разлив топлива», – говорится в сообщении.

Движение по автодороге, где произошла авария, перекрыто, организован объезд опасного участка. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, поблизости места происшествия нет жилых домов.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают соответствующие специалисты. В ликвидации последствия разлива топлива задействованы 11 бойцов ГСЧС и 2 единицы техники.