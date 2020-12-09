В соцсетях показали, как в Донецке трамвай снес три автомобиля (Видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке трамвай протаранил три автомобиля. Момент ДТП попал на видео, его опубликовали в Телеграм-канале.

Авария произошла сегодня, 9 декабря, в Пролетарском районе, недалеко от рынка. Один из автомобилей был припаркован прямо на трамвайных путях, и трамвай, поворачивая, снес его, и еще две машины, что были рядом.

Трамвай шел на большой скорости, и в соцсетях предполагают, что он, возможно, был неисправен. Также сообщается, что среди пострадавших машин были такси.