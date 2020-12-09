Задолженность за 2020 год шахтерам будет погашена, – Кириленко

Задолженность по выплате зарплаты шахтерам будет погашена. Закон Украины, которым определяются новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» на 1400000000 гривен, вступил в силу 28 ноября. На предприятия Донецкой области поступит около 700 млн грн. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, по предварительным расчетам, если бюджетные средства поступят в определенных объемах, то их хватит для того, чтобы полностью погасить задолженность 2020 года.

«Подписал письмо на имя премьер-министра с просьбой об ускорении процесса выплат зарплаты угольщикам, поскольку это для них – жизненно важно. Об этом говорили во время встречи с шахтерами, руководителями угольных предприятий и представителями профсоюзных комитетов. Обсудили ряд других проблемных вопросов угольной отрасли. В частности, бюджетное финансирование на 2021 и стабильное электроснабжение государственных шахт (сегодня долг за потребленную электроэнергию составляет около 7300000000 гривен)», – написал Кириленко.

Также он добавил, что реальных рычагов влияния на отрасль облгосадминистрация не имеет, тем не менее, будет продолжать отстаивать интересы шахтеров на всех уровнях и привлекать для этого все возможные законные инструменты.