Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 640 млн евро кредитных средств на проекты в сфере инфраструктуры и транспорта, в том числе на Донбассе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны», – отметил Шмыгаль.
Он рассказал, что сегодня правительство подписало с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:
- 340 млн евро – для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины;
- 200 млн евро – для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины;
- 100 млн евро – для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.