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Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта

09.12.20 14:22

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 640 млн евро кредитных средств на проекты в сфере инфраструктуры и транспорта, в том числе на Донбассе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны», – отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что сегодня правительство подписало с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:

  • 340 млн евро – для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины;
  • 200 млн евро – для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины;
  • 100 млн евро – для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

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