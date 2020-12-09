Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 640 млн евро кредитных средств на проекты в сфере инфраструктуры и транспорта, в том числе на Донбассе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны», – отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что сегодня правительство подписало с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения: