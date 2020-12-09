План «Б» по Донбассу отменяется: Зеленский будет продолжать переговоры с Путиным

По истечению срока, который президент Украины Владимир Зеленский отводил для переговоров с Россией по Донбассу, он решил продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному плану «Б», поскольку за год переговоры дали результат. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, передают «Українські новини».

«За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для президента Зеленского саммитом "нормандской четверки"», – сказал Подоляк.

Во-первых, он отметил сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, спасение десятков жизней военных и гражданских, во-вторых – стабилизацию вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях, в-третьих – гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.

«Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад», – сказал Подоляк.

Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске плана «Б».

«Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты», – отметил он.

В том числе Украина настроена продолжать переговоры в Нормандском формате с Россией, Германией и Францией.

«Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки"», – пояснил он.

Подоляк добавил, что Украина «уверенно продвигается» к проведению этой встречи.